الاستخبارات تعلن اعتقال 'إرهابي' غرب الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال احد "الارهابيين" غرب الموصل.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ و لواء المشاة ٩٢ من القاء القبض على أحد الارهابيين غرب الموصل".

وأضاف البيان، إن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".