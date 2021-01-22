وفاة وزير الصحة العراقي الاسبق

بغداد - ياسين صفوان - اعلن ابناء وزير الصحة الاسبق اللواء صادق حميد علوش، اليوم الجمعة، وفاة والدهم في العاصمة الاردنية عمان.

وقالت ابنته السيدة وهان صادق حميد علوش في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "ببالغ الأسى ننعي لكم وفاة وزير الصحة الأسبق اللوء الدكتور صادق حميد حسن علوش الذي لبى نداء ربه العزيز الحكيم يوم الثلاثاء المصادف التاسع عشر من كانون الاول في العاصمة الأردنية عمان".

وأضافت ان "جثمانه الطاهر سينقل من مطار عمان الى مطار بغداد في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة المصادف 22 كانون الاول 2021 ومنه الى مثواه الاخير في مقبرة وادي السلام".

وتابعت انه "نظراً للظروف التي يمر بها البلاد وتلبية الى تعليمات المرجعية الرشيدة في النجف نشكركم وندعوكم الى عدم الحضور لمراسييم التشييع والتعزية خوفاً الى المشيعين والاصدقاء والمحبين، متقبلين تعازيكم ومواساتكم من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".