مقتل 12 وإصابة 25 في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد

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بغداد: قتل 12 عراقياً على الأقل وأصيب نحو 25 آخرين بتفجير عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس بالباب الشرقي في بغداد صباح اليوم.

وذكرت المصادر أن شخصين فجرا نفسيهما بشكل غير متزامن في سوق لبيع الملابس العسكرية بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت أن انتحارياً فجر نفسه الخميس في وسط بغداد موقعا ضحايا، وفق ما ذكر التلفزيون العراقي الرسمي، في اعتداء لم يحدث مثله منذ أكثر من 18 شهرا في العاصمة العراقية.

ووقع الاعتداء في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة، والذي شهد قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا.

وسمع دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة. وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس وصلوا المكان عن وجود عدد من سيارات الإسعاف.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن. ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق هذا الأسلوب في مناطق عدة. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في نهاية العام 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن. وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية في تلك المناطق.

وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد الى يونيو 2019.