انت الان تتابع خبر بيرنلي يهز هيبة أنفيلد بفوز صاعق على ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل أشلي بارنز هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 83، من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد ليفربول بذلك عند 34 نقطة، في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 19 نقطة، في المركز السادس عشر.



وجاء التهديد الحقيقي الأول من جانب ليفربول، في الدقيقة السابعة، عندما أبعد المدافع تاركوفسكي الكرة برأسه، لتصل إلى ماني الذي سدد في المدافع الآخر مي، قبل أن ترتد إلى فابينيو الذي سددها، ليتصدى لها الحارس نيك بوب.

وأتى رد بيرنلي في الدقيقة 13، عندما فشل الحارس أليسون بيكر في التعامل مع كرة عالية، لتصل إلى بارنز الذي تابعها سريعا، لكن الحارس البرازيلي قام بتصدٍ مذهل.

وتقدم أوريجي بالكرة، وسدد في الزاوية السفلى اليمنى، بيد أن الحارس بوب تسيد الموقف مجددا، في الدقيقة 30.



ومرة أخرى برع بوب، في التصدي لمحاولة جديدة من أوريجي، في الدقيقة 34.

ومرر مي مدافع بيرنلي الكرة إلى الوراء بشكل خاطئ، لينفرد أوريجي بالحارس، ويسدد في العارضة بالدقيقة 44.

وفي مطلع الشوط الثاني، عاد بوب ليتألق في إبعاد محاولة من أرنولد، بالدقيقة 51.

وأجرى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تبديلا مزدوجا بإشراك صلاح وفيرمينو، مكان تشامبرلين وأوريجي.

وتقدم فينالدوم بالكرة بطريقة مميزة، قبل أن يمرر إلى صلاح الذي سدد بيساره، من الناحية اليمنى، لكن بوب حرمه من التسجيل، في الدقيقة 61.

وواصل ليفربول ضغطه، بيد أن دفاع بيرنلي، والحارس المتوهج بوب، كانا في الموعد.

وأوشك ليفربول على إحراز هدف التقدم، في الدقيقة 74، لكن محاولة فيرمينو ابتعدت عن المرمى، رغم وقوفه في المكان المناسب.

وفي غمرة انشغال ليفربول بالهجوم، سبق بارنز فابينيو إلى الكرة، ليحاول تخطي الحارس أليسون الذي أعاقه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها بارنز بنجاح في الدقيقة 83، مسجلا هدف فريقه المفاجئ.

وضغط الريدز بكل قوتهم، في الدقائق الأخيرة، وأهدروا فرصة خرافية للتسجيل في الدقيقة 89، عندما سدد أرنولد الكرة، ليتابعها فيرمينو بكعب قدمه، لكنها اصطدمت بالحارس، الذي نجح في تأمين خروج فريقه فائزا (1-0).