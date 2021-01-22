الصين تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الصين اليوم الجمعة عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن "البر الرئيسي سجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك هبوطا من 144 إصابة في اليوم السابق".

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 119 من 113 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.