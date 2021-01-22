نائبة جمهورية تطالب بعزل الرئيس الامريكي بايدن

وقالت غرين على تويتر: "لقد قدمت للتو مقالات العزل للرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور"، منتقدة انتشار أكثر من 25 ألف من قوات الحرس الوطني في حفل تنصيب بايدن".

ولم تتوفر معلومات كافية عن مقال المساءلة، ولكن غرين قالت في بيان صحافي إن طلب العزل يستند على إساءة استخدام بايدن للسلطة منذ أن كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.



واتهمت غرين الرئيس الديمقراطي بتمكين الرشوة و"المحسوبية الصارخة" من خلال استغلال موقف ابنه هنتر في شركة الطاقة الأوكرانية.

وكتبت في بيان أن "بايدن غير لائق لتولي منصب الرئيس، وأن نمط إساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس أوباما طويل ومثير للقلق.

وأكدت غرين أن "بايدن أظهر بأنه يفعل كل ما يلزم لتعبئة جيوب عائلته بالنقود من شركات الطاقة الفاسدة"