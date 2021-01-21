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روسيا تدين بحزم الهجوم الارهابي 'الوقح' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، اليوم الخميس: "ندين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الوقح الهادف إلى زعزعة الاستقرار في العراق الصديق، ونعبر عن التضامن مع العراق قيادة وشعبا في محاربة الإرهاب بشتى أشكاله".

وأضافت الخارجية الروسية: "نؤكد أهمية تنشيط الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى التصدي لهذا الخطر العالمي بلا هوادة وبشكل فعال، بغض النظر عن الشعارات التي يتستر بها أتباعه ورعاته".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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