وزير الخارجية يعزي ضحايا التفجير الارهابي ويثمن مواقف الدول

بغداد - ياسين صفوان - عزى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس, ضحايا العمل الارهابي الذي وقع صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، وقال حسين في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه انه يثمن "مواقف الدول الشقيقةِ والصديقة في إدانتهم للإرهاب ومواساة العراق حكومةً وشعباً".



واضاف حسين انه "جريمةٌ أخرى تُضاف لسجلِّ الإرهاب، تلك التي أودت بحياة العشرات من الشهداء وتسبّبت بجرح أعدادٍ أخرى من المواطنين العراقيين"، مؤكدا ان " الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ جماعاته. كما نُعرِبُ عن شكرنا للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذا اليوم الحزين".



واختتم وزير الخارجية بيانه بالقول "نترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل".