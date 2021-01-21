انت الان تتابع خبر تفجير بغداد.. إدانات محلية ودولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئاسة البرلمان طالبت الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة الأمنية المقصرة في تأمين حماية منطقة ساحة الطيران

رئيس الجمهورية برهم صالح نقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا

وزير الخارجية الإيراني تفجيرات بغداد تهدف إلى استدراج رئيس أميركي جديد إلى فخ المواجهات في المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعبا جراء العمل الإرهابي البشع

مكتب السيد السيستاني ادان التفجير الارهابي وتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء داعيا الاجهزة الامنية الى تكثيف جهودها

