الإعلام والإتصالات تعزي ذوي شهداء تفجير ساحة الطيران

بغداد - ياسين صفوان - تقدم مجلس المفوضين في هيأة الإعلام والاتصالات بتعازيه الى الشعب العراقي وذوي شهداء التفجير الارهابي الذي استهدف سوق باب الشرقي وسط العاصمة بغداد.



كما دعى المجلس في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه "القنوات الفضائية العراقية الى القيام بحملة لاسناد ودعم القوات الامنية للتصدي للعصابات الارهابية والاجرامية ووضع الوشاح الاسود على يسار الشاشة مواساةً لعوائل الشهداء".



وختم المجلس البيان بالقول " نتمنى للجرحى الشفاء العاجل وان يتقبل الله الشهداء بواسع رحمته والهام اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".