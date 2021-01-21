انت الان تتابع خبر ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غادر ترامب البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز

رافق ترامب خلال المغادرة زوجته ميلانيا ترامب.

كان في وداع ترامب بالبيت الأبيض عدد من الموظفين

ترامب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.

اصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون.

