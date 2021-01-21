انت الان تتابع خبر مصدر يكشف القادة الذين سيشاركون في الاجتماع المرتقب برئاسة الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني للسومرية نيوز عن معلومات اولية تفيد بان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيعقد اجتماعا مع القيادات الامنية العليا في البلاد داخل مقر قيادة عمليات بغداد.