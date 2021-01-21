انت الان تتابع خبر مصدر يكشف القادة الذين سيشاركون في الاجتماع المرتقب برئاسة الكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني للسومرية نيوز عن معلومات اولية تفيد بان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيعقد اجتماعا مع القيادات الامنية العليا في البلاد داخل مقر قيادة عمليات بغداد.
وبين المصدر ان الحاضرين الان لغرض المشاركة في الاجتماع المرتقب كلا من وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة بغداد وقادة عدد من فرق الشرطة الاتحادية، هذا وأوضح المصدر ان فريق الاستطلاع التابع لرئيس الوزراء يتواجد حاليا لتأمين وصول الكاظمي الى مبنى القيادة.