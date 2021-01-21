انت الان تتابع خبر الحكيم يحذر من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم لقد فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين بين شهيد وجريح بانفجارين استهدفا منطقة الباب الشرقي صباح اليوم وسط العاصمة بغداد، واعرب الحكيم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، عن استنكاره الشديد لهذين الاعتداءين الغادرين، مطالبا الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها، وحذر من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات بصبرهم وتكاتفهم.