انت الان تتابع خبر بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويلمح عن شكل سياسته الداخلية والخارجية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة الاميركية واشنطن اليوم الاربعاء 20 كانون الثاني، مراسيم تنصيب الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس امام مقر الكونغرس
وادى جو بايدن وهو الرئيس السادس والاربعون اليمين الدستورية امام كبير قضاة المحكمة العليا وبحسب التقاليد الاميركية فقد ادت نائبة الرئيس الاميركي كمالا هاريس اليمين الدستورية قبل 15 دقيقة.
بايدن وخلال كلمته التي القاها للجمهور في حفل التنصيب قال ان الديمقراطية انتصرت امام اعمال العنف الشغب في اشارة منه الى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي حاول الالتفاف على القانون والتشبث بالمنصب وعدم تسليمه السلطة بشكل سلمي.
كما انتقد بايدن تصرف ترامب بعدم حضوره لمراسيم التنصيب للرئيس الجديد ومخالفته للتقاليد والاعراف الاميركية المتبعة بهذا الشأن مقدما شكره لترامب لعدم حضوره الى الحفل الرسمي.
وتطرق بايدن الى اجراءات حكومته للقضاء على فايروس كورونا داخل بلاده وخارجها من خلال وقف تقدم الفايروس بالعالم والذي سبب تراجعا في ملحوظا في الاقتصادي الاميركي والعالمي.
وابرز كلمات بايدن خلال كلمته هي جعل الولايات المتحدة القوة الدافعة للخير بالعالم الامر الذي يفسر بان سياسة الرئيس الجديد قد تمتاز بالهدوء والاستقرار في التعاطي مع الاحداث
وغادر بايدن موقع الحفل بعد اداءه اليمين الدستورية وانتهاء المراسيم التي شهدت حضورا واسعا واستعراضا عسكريا بالاعلام وتقديم مقطوعات غنائية.