جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

وتم تأمين مراسم الحفل بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية، إن فوزه بالانتخابات ليس انتصارا لمرشح وإنما انتصار للديمقراطية الأمريكية، مضيفا أنه يتعين فعل المزيد لمداواة جراح هذه الأمة.

ونُصّبت الديمقراطية كامالا هاريس نائبة لرئيس الولايات المتحدة لتكون بذلك أول امرأة وسوداء من أصول هندية، تحتل هذا المنصب.