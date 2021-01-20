نائب يحذر من انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات في نينوى لهذا السبب

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "نسبة المشاركة في الموصل بالانتخابات ستكون قليلة جدا"، مبينا ان "السبب لن يكون لعدم اقبال الناس للتصويت ولكن انتشار مراكز الاقتراع قليل جدا حيث تم انتشار المراكز في الموصل سابقا باعداد قليلة جدا نتيجة وضعها الأمني وتفجير مراكز الاقتراع وعدم وجود قطعات امنية كافية لحماية المراكز".واضاف الشمري، ان "بعض المواطنين يبعد محل سكنه عن مركز الاقتراع اكثر من ١٥كم، بالتالي كيف يصل المواطن ليدلي بصوته، ناهيك عن زيادة أعداد الناخبين، حيث ان بعض محطات الاقتراع وصلت الأعداد فيها الى اكثر من ٦٠٠ ناخب كما ان بعض مراكز الاقتراع اكثر من ٥٠٠٠ ناخب ما يعني انه بحال احتاج كل ناخب الى دقائق للتصويت فهذا معناه اكثر الناخبين لن يستطيعوا التصويت لعدم كفاية الوقت".

واكد "لقد قدمنا عدة طلبات بضرورة اعادة الانتشار للمراكز في نينوى، لكن حتى اللحظة لم نتلق اي استجابة".