انت الان تتابع خبر بالفيديو أسباب تأجيل الانتخابات المبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اسباب عدة ادت الى تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر ، منها سياسية ومالية واخرى فنية ولوجستية فيما تسعى بعض القوى الى دراسة التداعيات التي يسببها قرار التأجيل

اربعة اشهر تم تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في مطلع حزيران المقبل ، بناء على مقترح المفوضية العليا اذ قرر مجلس الوزراء اجرائها في العائر من تشرين الاول المقبل، ليتسنى للمفوضية انجاز البطاقات البايومترية للناخبين وإكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات .



ويؤكد مختصون ثمة اسباب كثيرة غير الفنية دفعت مجلس الوزراء للموافقة على تأجيل الانتخابات منها الخلاف حول قانون المحكمة الاتحادية والتخصيص المالي لمفوضية الانتخابات الذي قدر بحدود ( ٣٢٠ ) مليون دولار فضلا عن الاسباب السياسية .

كما توالت اجتماعات بعض القوى السياسية والاحزاب لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات واستعدادات المفوضية من جميع النواحي لضمان نزاهة الاقتراع