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بالفيديو أسباب تأجيل الانتخابات المبكرة

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بغداد - ياسين صفوان - اسباب عدة ادت الى تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر ، منها سياسية ومالية واخرى فنية ولوجستية فيما تسعى بعض القوى الى دراسة التداعيات التي يسببها قرار التأجيل

اربعة اشهر تم تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في مطلع حزيران المقبل ، بناء على مقترح المفوضية العليا اذ قرر مجلس الوزراء اجرائها في العائر من تشرين الاول المقبل، ليتسنى للمفوضية انجاز البطاقات البايومترية للناخبين وإكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات .


ويؤكد مختصون ثمة اسباب كثيرة غير الفنية دفعت مجلس الوزراء للموافقة على تأجيل الانتخابات منها الخلاف حول قانون المحكمة الاتحادية والتخصيص المالي لمفوضية الانتخابات الذي قدر بحدود ( ٣٢٠ ) مليون دولار فضلا عن الاسباب السياسية .

كما توالت اجتماعات بعض القوى السياسية والاحزاب لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات واستعدادات المفوضية من جميع النواحي لضمان نزاهة الاقتراع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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