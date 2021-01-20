صحة ذي قار تنفذ حملة رقابية في اسواق سوق الشيوخ

بغداد - ياسين صفوان - نفذت شعبة الرقابة الصحية التابعة الى قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية الاولية حملة رقابية مشتركة مع مركز الامن الوطني وقسم الجريمة المنظمة الاقتصادية في اسواق قضاء سوق الشيوخ.

وصرح مدير شعبة الرقابة الصحية م. وقائي عبد الخالق خلف عاشور لمراسل الخليج 365، ان فرق الرقابة الصحية نفذت حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع مركز الامن الوطني وقسم الجريمة المنظمة الاقتصادية في اسواق قضاء سوق الشيوخ وأسفرت الحملة عن ضبط (51) كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حيث استهدفت الحملة محال بيع المواد الغذائية والألبان.

وجابت الفرق الصحية والأجهزة الامنية الاسواق العامة في قضاء سوق الشيوخ وأسفرت الحملة عن ضبط (34) لترا و(17) كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتم اتلافها وفق محاضر ضبط اصولية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين في قضاء سوق الشيوخ