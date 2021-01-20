المالكي يبحث الانتخابات مع سفير المملكة المتحدة

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق السيد ستيڤن هيكي .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيد الاقليمي والدولي ، فضلا عن الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المبكرة .



واكد المالكي ان العراق مصمم على تجاوز التحديات الراهنة ، من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بالشفافية العالية وتحضى برقابة الامم المتحدة ، معربا عن رفضه القاطع للاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت لانها تمس بسيادة البلادواوضح المالكي ان اجراء الانتخابات في الموعد المقرر ستمهد لولادة حكومة وبرلمان منسجم ، للنهوض بواقع المسوولية في تلبية مطالب العراقيين ، مبينا ان الوضع داخلي لايمكن ان يستقر من دون وجود حكومة قوية تحقق الوفاق السياسي لتكون قادرة على استعادة هيبة الدولة وفرض القانون ومعالجة الخلل الحاصل في ادارة الدولة .وجدد المالكي موقفه بوجوب خروج القوات الاجنبية لانتفاء الحاجة منها والاكتفاء ببقاء المستشارون والمدربون فقط ، مشيرا الى ان المتغيرات الجارية في المنطقة وقدوم الادارة الامريكية برئاسة السيد جو بايدن قد تنهي الازمة وتخفف من حدة الصراع الامريكي الايراني

من جانبه، أكد السفير البريطاني دعمَ بلاده لاستقرار العملية السياسية في العراق، وضرورة توحيد الرؤى والحوار بين القوى السياسية لمواجهة التحديات، وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى الانتخابات المبكرة