عبد الامير الشمري يوجه بتسهيل عودة النازحين في قضاء قضاء طوز خرماتو

بغداد - ياسين صفوان - وجه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري القطعات الامنية في قضاء طوز خرماتو بتسهيل عودة النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي.

الشمري وفي حديث للسومرية نيوز اكد على اهمية التنسيق العالي بين القوات الامنية والمواطنين للمحافظة على المنجزات التي حققتها القطعات الماسكة للارض ولاسيما العمل على اعادة النازحين الى اماكن سكناهم الاصلية



واشاد الشمري بالدور الكبير الذي تقدمة قوات التحالف الدولي من خلال الضربات الجوية التي توجها الى تنظيم داعش الارهابي وكذلك الابراج الذكية التي قام التحالف بتوزيعها بالمناطق التي تتواجد فيها نشاط للتنظيم الارهابي حيث توفر دعما واسنادا في مجال الإستطلاع وجمع والمعلومات الاستخباراتية