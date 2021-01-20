انت الان تتابع خبر بالفيديو هل تعيق الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل تمرير موازنة 2021؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يبدو ان الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، ستكون العائق الابرز امام تمرير موازنة الفين وواحد وعشرين، خاصة مع اصرار العديد من الكتل على تسليم ملفي النفط والمنافذ الحدودية بالكامل الى المركز.

لا اتفاق بين بغداد واربيل من دون تسلم الحكومة الاتحادية ملفي النفط والمنافذ الحدودية بالكامل من كردستان، لذا وبحسب برلمانيين فان الكتل السياسية لن تمرر الفقرة الخاصة بموازنة الاقليم خلال التصويت على الموازنة العامة.



كتل كردية هي الاخرى طالبت حكومة اقليم كردستان ببيان حسن النية من خلال تسليم المتفق عليه من النفط الى بغداد كي تلتزم الاخيرة بتسديد رواتب موظفي الاقليم.

وبعد كل ما تقدم، فان التصويت على موزانة الفين وواحد وعشرين، سيكون حافلا بالخلافات الشائكة، على حد تعبير مراقبين