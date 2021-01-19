الماء الساخن يتجمد في الصقيع ويرسم أشكالاً فنية مذهلة.. (فيديو وصور)

بغداد - ياسين صفوان - انتشر تحد جديد على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة بعد انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من ثلاثين درجة تحت الصفر في مناطق مختلفة من روسيا.

تداول الناشطون الفيديوهات الجديدة التي صورت في تتارستان الروسية وأرخانغيلسك وسيبيريا. وذلك بفضل انخفاض غير عادي لدرجات الحرارة لم تشهده المنطقة منذ مئة عام.

وتراوحت درجات الحرارة في منطقة سيبيريا ما بين 40 إلى 50 تحت الصفر و39 درجة تحت الصفر في أرخانغيلسك و32 درجة تحت الصفر في تتارستان.

وتسمى هذه الظاهرة مابيمبا، حيث يتجمد الماء الساخن أسرع من الماء البارد. وتمت تسميتها تكريما لطالب من تنزانيا والذي لاحظ أن مزيج الآيس كريم الساخن يتجمد أسرع من المزيج البارد.