انت الان تتابع خبر ميزة جديدة من أندرويد للحفاظ على بطارية هاتفك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن ميزة "هايبرنايشن" الجديدة سيمكنها تقليل حجم التطبيقات غير المستخدمة، بحيث لا تستهلك سعة التخزين أو البطارية للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

وسيمكن لتلك الميزة التي يطلق عليها أيضا اسم "الإسبات" تقليل تأثير ذاكرة التطبيقات غير المستخدمة.



وباتت تلك الميزة متاحة في نظام تشغيل "أندرويد 12"، وستكون متاحة لكل المستخدمين بدءا من 11 فبراير/شباط 2020.

وستعمل تلك التقنية وفق حساب مستخدم "أندرويد" في كل أجهزته المستخدمة، وهو ما يسمح بتحرير المساحات المستغلة لتطبيقات غير مستخدمة من دون حذفها أو إلغاء تثبيتها من على جهازك.