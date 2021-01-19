انت الان تتابع خبر كل ما يجب معرفته عن أهمّ 6 لقاحات لكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نستعرض فيما يلي نبذة أساسية حول خصوصيات ومراحل تطور كلّ لقاح من اللقاحات الستة المعتمدة عالمياً: Oxford- Astrazeneca (بريطاني):



طريقة العمل: ناقل فيروسي (فيروس معدّل وراثياً) - عند حقن داخل جسد الإنسان، يوجّه اللقاح الخلايا البشرية لإنتاج بروتين السارس السارس - CoV-2 الذي يشكل الهدف الرئيسي لجهاز المناعة الموجود في فيروس كورونا



- الفاعلية: 62-90% - الفاعلية: 62-90% - المرحلة: نجاح التجارب الثلاث - الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (400 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (300 مليون جرعة)، المملكة المتحدة (100 مليون جرعة)، تايلاندا (26 مليون جرعة) - سعر الجرعة: 4 دولار - عدد الجرعات اللازمة: 2 Sinovac (صيني):



طريقة العمل: لقاح معطَل - من خلال استخدام فيروس كوفيد 19 الميت نفسه لتحفيز الاستجابة المناعية الفعالية: 50-70%



- المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب - المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب - الدول المستهلكة: إندونيسيا (40 مليون جرعة)، الفيليبين (50 مليون جرعة)، تايلاندا (2 مليون جرعة). - سعر الجرعة: 5 دولار - عدد الجرعات اللازمة: 2 Moderna (أميركي):



طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA نوع جديد من اللقاح يستخدم الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يصدر تعليمات للخلايا البشرية لتصنع بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية