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كل ما يجب معرفته عن أهمّ 6 لقاحات لكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - نستعرض فيما يلي نبذة أساسية حول خصوصيات ومراحل تطور كلّ لقاح من اللقاحات الستة المعتمدة عالمياً:

Oxford- Astrazeneca (بريطاني):

طريقة العمل: ناقل فيروسي (فيروس معدّل وراثياً)

- عند حقن داخل جسد الإنسان، يوجّه اللقاح الخلايا البشرية لإنتاج بروتين السارس السارس - CoV-2 الذي يشكل الهدف الرئيسي لجهاز المناعة الموجود في فيروس


- الفاعلية: 62-90%

- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث

- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (400 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (300 مليون جرعة)، المملكة المتحدة (100 مليون جرعة)، تايلاندا (26 مليون جرعة)

- سعر الجرعة: 4 دولار

- عدد الجرعات اللازمة: 2

Sinovac (صيني):

طريقة العمل: لقاح معطَل

- من خلال استخدام فيروس كوفيد 19 الميت نفسه لتحفيز الاستجابة المناعية

الفعالية: 50-70%


- المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب

- الدول المستهلكة: إندونيسيا (40 مليون جرعة)، الفيليبين (50 مليون جرعة)، تايلاندا (2 مليون جرعة).

- سعر الجرعة: 5 دولار

- عدد الجرعات اللازمة: 2

Moderna (أميركي):

طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA

نوع جديد من اللقاح يستخدم الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يصدر تعليمات للخلايا البشرية لتصنع بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية

- الفعالية: 95%

- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث

- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (160 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة)، كندا (40 مليون جرعة).

- سعر الجرعة: 33 دولار

- عدد الجرعات اللازمة: 2

Pfizer- BioNTech (أميركي – ألماني):

طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA

- تدفع تقنية mRNA الجديدة الجسم لصنع البروتين الفيروسي نفسه ما يؤدي بدوره إلى استجابة مناعية

- الفعالية: 95%

- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث

- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (200 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة).

- سعر الجرعة: 20 دولار

- عدد الجرعات اللازمة: 2

Sputnik V (روسي):

طريقة العمل: ناقلات فيروس

- تنقل هذه التقنية التعليمات الجينية لبروتين السارس CoV-2 مباشرة إلى خلايا المريض، ما يؤدي إلى استجابة مناعية.

- الدول المستهلكة: البرازيل (10 مليون جرعة)، الأرجنتين (10 مليون جرعة)، بوليفيا (2.6 مليون جرعة)، الهند (بموجب عقد لإنتاج 100 مليون جرعة محلياً).

المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب

- سعر الجرعة: 10 دولار

- عدد الجرعات اللازمة: 2

Johnson & Johnson (أميركي):

طريقة العمل: يستخدم اللقاح الفيروس البارد لإيصال مادة وراثية من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية.

الفعالية: من المتوقع تحديدها في نهاية شهر كانون الثاني

- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (160 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة)، كندا (40 مليون جرعة).

- سعر الجرعة: 10 دولار تقريباً

- عدد الجرعات اللازمة: 1

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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