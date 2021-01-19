انت الان تتابع خبر كل ما يجب معرفته عن أهمّ 6 لقاحات لكورونا والان مع التفاصيل
Oxford- Astrazeneca (بريطاني):
طريقة العمل: ناقل فيروسي (فيروس معدّل وراثياً)
- عند حقن داخل جسد الإنسان، يوجّه اللقاح الخلايا البشرية لإنتاج بروتين السارس السارس - CoV-2 الذي يشكل الهدف الرئيسي لجهاز المناعة الموجود في فيروس كورونا
- الفاعلية: 62-90%
- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث
- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (400 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (300 مليون جرعة)، المملكة المتحدة (100 مليون جرعة)، تايلاندا (26 مليون جرعة)
- سعر الجرعة: 4 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Sinovac (صيني):
طريقة العمل: لقاح معطَل
- من خلال استخدام فيروس كوفيد 19 الميت نفسه لتحفيز الاستجابة المناعية
الفعالية: 50-70%
- المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب
- الدول المستهلكة: إندونيسيا (40 مليون جرعة)، الفيليبين (50 مليون جرعة)، تايلاندا (2 مليون جرعة).
- سعر الجرعة: 5 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Moderna (أميركي):
طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA
نوع جديد من اللقاح يستخدم الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يصدر تعليمات للخلايا البشرية لتصنع بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية
- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث
- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (160 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة)، كندا (40 مليون جرعة).
- سعر الجرعة: 33 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Pfizer- BioNTech (أميركي – ألماني):
طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA
- تدفع تقنية mRNA الجديدة الجسم لصنع البروتين الفيروسي نفسه ما يؤدي بدوره إلى استجابة مناعية
- الفعالية: 95%
- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث
- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (200 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة).
- سعر الجرعة: 20 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Sputnik V (روسي):
طريقة العمل: ناقلات فيروس
- تنقل هذه التقنية التعليمات الجينية لبروتين السارس CoV-2 مباشرة إلى خلايا المريض، ما يؤدي إلى استجابة مناعية.
- الدول المستهلكة: البرازيل (10 مليون جرعة)، الأرجنتين (10 مليون جرعة)، بوليفيا (2.6 مليون جرعة)، الهند (بموجب عقد لإنتاج 100 مليون جرعة محلياً).
المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب
- سعر الجرعة: 10 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Johnson & Johnson (أميركي):
طريقة العمل: يستخدم اللقاح الفيروس البارد لإيصال مادة وراثية من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية.
الفعالية: من المتوقع تحديدها في نهاية شهر كانون الثاني
- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (160 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة)، كندا (40 مليون جرعة).
- سعر الجرعة: 10 دولار تقريباً
- عدد الجرعات اللازمة: 1