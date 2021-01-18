مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن ساحة الأندلس وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية قطعت الطريق المؤدي إلى الساحة".



وكان مصدر أمني أفاد، قبل قليل، بسماع دوي انفجار قرب ساحة الأندلس وسط بغداد.