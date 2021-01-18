أسعار أوبك ترتفع خلال أسبوع

وقالت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه الخليج 365 إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي ليسجل معدل 55.17 دولار للبرميل مقارنة بالأسبوع الذي سبقه الذي سجل معدل 52.72 دولار للبرميل".وأضافت المنظمة، أن "أسعار أوبك سجلت خلال الشهر الماضي معدل 53.95 دولار للبرميل الواحد مرتفعة أيضاً عن الشهر الذي سبقه والتي بلغ السعر فيها معدل 49.17 دولار للبرميل".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).