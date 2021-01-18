التعليم تعلن استعداد الجامعات العراقية تبادل المنح الدراسية مع نظيراتها التونسية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التعليم، الاثنين، عن استعداد الجامعات العراقية تبادل المنح الدراسية مع نظيراتها التونسية.

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت الخليج 365، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل اليوم في مكتبه السفير التونسي في بغداد رضا زقيدان"، مبينة ان "الجانبين أعربا عن استعداد البلدين الشقيقين الى صياغة إطار للعمل المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي يمثل مجالا حيويا لتطوير علاقات التعاون بين العراق وتونس".

ودعا عبد الصاحب الى "عقد مؤتمر عربي لمراجعة الاستراتيجيات التعليمية في مرحلة ما بعد الجائحة العالمية"، مشيرا الى "استعداد الجامعات العراقية لتبادل المنح الدراسية مع نظيراتها التونسية والزمالات البحثية والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا وعقد المؤتمرات العلمية والورش التدريبية وتوفير ظروف المراجعة العلمية لاستراتيجيات التعليم في مرحلة ما بعد كورونا والإفادة من مؤشراتها".

بدوره ثمن السفير حرص وزارة التعليم العراقية ومؤسساتها على بلورة أفق التعاون المشترك من خلال برامج العمل المقترحة التي تعزز مساحات التفاهم العلمي بين المؤسسات الأكاديمية لدى البلدين.