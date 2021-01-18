كبادرة حسن نية.. الاتحاد الوطني يطالب كردستان بتسليم النفط الى المركز

بغداد - ياسين صفوان - طالب التحالف الكردستاني، الاثنين، حكومة اقليم كردستان بتسليم المركز حصة النفط المتفق عليها في الموازنة، فيما اشار الى ان هذه الخطوة تعتبر بادرة حسن نية.

وقالت النائبة الا طالباني في مؤتمر صحفي عقده مع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني وتابعته الخليج 365، "الجميع يعلم التحديات والظروف المعاشية والحياية القاهرة التي يمر بها ابناء اقليم كردستان لمعطيات كثيرة اهمها الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها بلدنا بشكل عام واقليم كردستان بشكل خاص وبسبب الخلافات السابقة بين بغداد واربيل واستمرار المناقشات بشان الموازنة والسعي لتثبيت حصة وحقوق الاقليم فيها وفقا لماجاء في الاتفاقات السابقة وكما هو وارد في مشروع الموازنة".

ودعا طالباني "حكومة اقليم كردستان الى البدء بتسليم المتفق عليه مع الحكومة الاتحادية من كميات النفط المتفق عليه بدا من الان للاستمرار بتسليم وتغطية رواتب موفظفي الاقليم لهذا الشهر والاشهر المقبلة وكبادرة لبيان حسن النية واعادة الثقة بين بغداد واربيل".

وطالبت "الحكومة الاتحادية بالايفاء بالتزاماتها باطلاق رواتب موظفي الاقليم بما يساعد على توفير الارضية المناسبة للتوافق والاجواء المناسبة لحلحلة الكثير من المشاكل والمشكلات العالقة بين الطرفين والتي ستصب ايجابيا في تمرير الموازنة وتصب في تحقيق العدالة الاجتماعية والمنفعة لجميع ابناء شعبنا العراقي في كل محافظاته ومناطقه".