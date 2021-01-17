جراح الأنيق تستمر.. القيثارة تعمقها برأسية 'الفدائي'

وتمكن ناطق من قيادة فريقه للفوز في اللقاء بعدما ارتقى فوق الجميع واطلق رأسية سكنت في شباك الانيق عند الدقيقة 37.

الفوز ارتقى بالشرطة الى النقطة 27 في المركز الثالث متخلفاً بفارق الاهداف عن نفط الوسط الوصيف.



اما الطلبة فتعمقت جراحه ليبقى في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.