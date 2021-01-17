انت الان تتابع خبر قمة ليفربول ويونايتد تنتهي كما بدأت.. 'سلبية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط سيطرة من ليفربول دون خطورة حقيقية، وتكتل دفاعي من مانشستر يونايتد، قبل الربع ساعة الأخيرة من الشوط.

تسديدة أولى كانت من روبرتسون في الشباك الخارجية، ثم أخرى بعد تمريرة فيرمينو، قبل أن يأتي الدور على شاكيري، ولكن جميع الكرات خارج المرمى، كل هذا في أول ثلث ساعة.



الدقيقة 33 شهدت الظهور الهجومي الأول لـ مانشستر يونايتد بعد تسديدة برونو فرنانديز، ولكنها كانت بين أحضان الحارس أليسون.

الدقيقة 38، أليسون تألق وخرج ليمنع راشفورد من اللحاق بالكرة وتسجيل الهدف الأول الذي كان محققًا لـ الشياطين الحمر.

تسديدة أخرى من راشفورد في الدقيقة 40، ولكن خارج المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية

شوط المباراة الثاني شهد بعض الإثارة، وكانت الفرصة الخطيرة الأولى عن طريق محمد صلاح بعد عرضية فيرمينو في الدقيقة 62، ولكن ماجواير حولها إلى ركنية.



تصويبة فرنانديز ورأسية بوجبا، ومحاولة راشفورد، جميعهم في 5 دقائق، كان لهم أليسون بيكر بالمرصاد.

الدقيقة 75 شهدت أخطر فرص مانشستر يونايتد، بعد تسديدة برونو فرنانديز من داخل منطقة الجزاء، وجدت البرازيلي أليسون الذي واصل التألق وأبعدها بالقدم.

تياجو ألكانتارا قرر أن يرد على برونو فرنانديز، وتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها مواطنه الإسباني دي خيا إلى رمية تماس، في الدقيقة 78.

واصل مانشستر يونايتد الضغط، خاصة بعد دخول كافاني مكان مارسيال بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، ليصبح هناك عمق هجومي للشياطين الحمر.

أحمر مانشستر كاد أن يقتل المباراة بهدف في الدقيقة 83 ولكن أليسون تعملق مجددًا وتصدى بطريقة رائعة لتسديدة بول بوجبا من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يكرر تعملقه أمام راشفورد بعد تنفيذ الركنية.

قرر كلوب إخراج فيرمينو ويدفع بـ ديفوك أوريجي، وكذلك يدفع جيمس ميلنر بدلًا من فينالدوم، ولكن رغم احتساب الحكم 3 دقائق وقت بدلًا من الضائع، لم يتمكن يورجن من نيل ما أراد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يحافظ مانشستر يونايتد على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما ليفربول في المركز الثالث 34 نقطة.

