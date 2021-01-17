انت الان تتابع خبر كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 94.5 مليون شخص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 94.5 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 52 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و22 ألف حالة.

