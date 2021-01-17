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انت الان تتابع خبر أيمن حسين يطير بالصقور للصدارة المؤقتة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-17 | 15:47
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قاد أيمن حسين فريق القوة الجوية لفوز كبير على مضيفه أربيل بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الاسبوع الـ14 من الدوري الممتاز بكرة القدم.
واستطاع حسين ان يسجل ثنائية لفريقه في الدقيقتين 49 و68، بينما سجل حسين جبار هدفاً في الدقيقة 63.
وتلقى لاعب اربيل ايرتون ريبيرو سانتوس بطاقة حمراء في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
القوز منح الثقور ثلاث نقاط وضعتهم في الصدارة مؤقتاً برصيد 28 نقطة، فيما توقف رصيد اربيل عند النقطة 17 في المركز الحادي عشر.
وتلقى أيمن حسين بطاقة صفراء في المباراة ستحرمه عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الشرطة.
وتلقى لاعب اربيل ايرتون ريبيرو سانتوس بطاقة حمراء في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
القوز منح الثقور ثلاث نقاط وضعتهم في الصدارة مؤقتاً برصيد 28 نقطة، فيما توقف رصيد اربيل عند النقطة 17 في المركز الحادي عشر.
المحرر: محمد خليل
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