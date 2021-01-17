التربية توافق على تمديد قبول الطلبة خريجي المتوسطة في المدارس المهنية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن الموافقة على تمديد فترة قبول الطلبة خريجي للدراسة المتوسطة في المدارس المهنية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت الموافقة على تمديد فترة قبول الطلبة خريجي للدراسة المتوسطة في المدارس المهنية للعام الدراسي 2020 – 2021".

واضافت ان "التمديد تمت لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 21 من شهر كانون الثاني الجاري".