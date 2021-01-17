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النجف يحقق العلامة الكاملة والحدود يتعادل مع الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-17 | 14:45

النجف يحقق العلامة الكاملة والحدود يتعادل مع الكرخ

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تستكمل مباريات الاسبوع الـ14 من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاحد، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.
وفي اولى مباريات اليوم، تغلب النجف على مضيفه نفط البصرة بثلاثة اهداف دون رد.

المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، تناوب على تسجيل أهدافها كل من معين احمد في الدقيقة 17 واحمد لفتة هدفين في الدقيقتين 46 و64.


وفي مباراة اخرى، خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة فريقي الحدود والكرخ والتي اقيمت على ملعب التاجي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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