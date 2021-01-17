النجف يحقق العلامة الكاملة والحدود يتعادل مع الكرخ

وفي اولى مباريات اليوم، تغلب النجف على مضيفه نفط البصرة بثلاثة اهداف دون رد.

المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، تناوب على تسجيل أهدافها كل من معين احمد في الدقيقة 17 واحمد لفتة هدفين في الدقيقتين 46 و64.



وفي مباراة اخرى، خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة فريقي الحدود والكرخ والتي اقيمت على ملعب التاجي.