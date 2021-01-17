انت الان تتابع خبر النجف يحقق العلامة الكاملة والحدود يتعادل مع الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-17 | 14:45
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تستكمل مباريات الاسبوع الـ14 من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاحد، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.
وفي اولى مباريات اليوم، تغلب النجف على مضيفه نفط البصرة بثلاثة اهداف دون رد.
المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، تناوب على تسجيل أهدافها كل من معين احمد في الدقيقة 17 واحمد لفتة هدفين في الدقيقتين 46 و64.
وفي مباراة اخرى، خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة فريقي الحدود والكرخ والتي اقيمت على ملعب التاجي.
المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، تناوب على تسجيل أهدافها كل من معين احمد في الدقيقة 17 واحمد لفتة هدفين في الدقيقتين 46 و64.
وفي مباراة اخرى، خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة فريقي الحدود والكرخ والتي اقيمت على ملعب التاجي.
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