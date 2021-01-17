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ضبط ٤ عجلات لتهريب النفط والقبض على سائقيها بمحافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال توجيهات السادة المراجع على ضرورة  تضييق الخناق على مهربي النفط ومشتقاته تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من ضبط(٤) عجلات والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط ومعد للتهريب ضمن  محافظتي كركوك ونينوى".

واضافت، "كانت نوع المخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغير خط سير العجلات وحسب الوثائق الرسمية حيث تم ضبطها اصولياً واجراء الازم بحقها وفق السياقات القانونية" .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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