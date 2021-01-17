اسامة رشيد يكمل اجراءات انتقاله الى الدوري التركي

وسيخوض رشيد اليوم الاحد، اخر مباراة له مع فريقه البرتغالي امام فاماليكاو فيا لاسبوع الرابع عشر من الدوري البرتغالي الممتاز.

واجمعت الصحف التركية والبرتغالية على انتقال رشيد الى ريزا سبور دون الكشف عن قيمة العقد.



ووصل رشيد إلى سانتا كلارا في عام 2016 وخاض 16 مباراة هذا الموسم وسجل هدفاً وحيداً.