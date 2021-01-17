انت الان تتابع خبر اسامة رشيد يكمل اجراءات انتقاله الى الدوري التركي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-17 | 10:17
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اكمل اللاعب الدولي العراقي أسامة رشيد، اجراءات انتقاله الى صفوف نادي تشايكور ريزا سبور التركي.
وسيخوض رشيد اليوم الاحد، اخر مباراة له مع فريقه البرتغالي امام فاماليكاو فيا لاسبوع الرابع عشر من الدوري البرتغالي الممتاز.
واجمعت الصحف التركية والبرتغالية على انتقال رشيد الى ريزا سبور دون الكشف عن قيمة العقد.
ووصل رشيد إلى سانتا كلارا في عام 2016 وخاض 16 مباراة هذا الموسم وسجل هدفاً وحيداً.
واجمعت الصحف التركية والبرتغالية على انتقال رشيد الى ريزا سبور دون الكشف عن قيمة العقد.
ووصل رشيد إلى سانتا كلارا في عام 2016 وخاض 16 مباراة هذا الموسم وسجل هدفاً وحيداً.
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