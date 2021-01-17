إدارة الطلبة تسلم جزءاً من الدفعة الأولى لعقود اللاعبين

وذكرت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي في بيان أنها "سلمت جزءاً من الدفعة الأولى من عقود لاعبي الفريق الذي يتجمع مع كادره التدريبي في أحد فنادق العاصمة بغداد من أجل توفير الأجواء الملائمة للمباراة المهمة أمام الشرطة".وبينت ادارة النادي أنها "تحرص على تلبية متطلبات واحتياجات لاعبي فريق النادي المشارك في الدوري الكروي الممتاز".

وأضافت الإدارة أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدت بتقديم الدعم المالي للنادي بعد إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2021".

يذكر أن فريق الطلبة يستعد لخوض لقاء الديربي امام فريق الشرطة مساء اليوم الاحد ضمن الجولة 14 لدوري الكرة الممتاز.