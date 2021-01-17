ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح 144.100 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم أمس السبت في بورصه الكفاح .143.700 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا، حيث كان سعر البيع: 144.500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 143.500 دينار لكل 100 دولار.

