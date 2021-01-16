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عبد الاله يشكو حمودي لدى محكمة المنازعات الرياضية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-16 | 20:02

عبد الاله يشكو حمودي لدى محكمة المنازعات الرياضية

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تقدم رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الاله، بشكوى جديدة ضد رئيس اللجنة السابق رعد حمودي، لدى محكمة المنازعات الرياضية.
وذكر بيان عن مكتب عبد الاله ان "رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية سرمد عبدالاله محمد يتقدم بشكوى جديدة لدى محكمة المنازعات الرياضية للطعن في عدم شرعية الدعوة الموجهة من رعد حمودي سلمان الى الاتحادات الوطنية الاولمبية لحضور اجتماع الجمعية العامة في ١٠ شباط ٢٠٢١".

واضاف ان "المحامي محمد مجيد الساعدي تقدم بلائحة تتضمن تثبيت ثمانية مخالفات في كتاب رعد حمودي المنشور يوم امس في موقع اللجنة الاولمبية العراقية".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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