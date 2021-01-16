انت الان تتابع خبر نادي الحدود يحتفل بالذكرى الـ45 لتأسيسه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-16 | 08:20
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يحتفل نادي الحدود الرياضي، اليوم السبت، بالذكرى الـ45 لتأسيسه.
ونشر النادي بهذه المناسبة عبر صفحته الرسمية صورة للنادي علق عليها: "الحدود .. خمسة واربعون عاماً من العطاء والإنجازات، مبارك للهيئة الإدارية ولجميع ابناء نادي الحدود ذكرى تأسيسه في السادس عشر من كانون الثاني عام 1976".
ويعد موسم 2020/ 2021 هو العاشر لتواجد فريق الحدود في دوري الكرة الممتاز.
ويعد موسم 2020/ 2021 هو العاشر لتواجد فريق الحدود في دوري الكرة الممتاز.
ويتخذ النادي من منطقة شارع فلسطين في بغداد مقراً له.
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