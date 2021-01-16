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نادي الحدود يحتفل بالذكرى الـ45 لتأسيسه

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-16 | 08:20

نادي الحدود يحتفل بالذكرى الـ45 لتأسيسه

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يحتفل نادي الحدود الرياضي، اليوم السبت، بالذكرى الـ45 لتأسيسه.
ونشر النادي بهذه المناسبة عبر صفحته الرسمية صورة للنادي علق عليها: "الحدود .. خمسة واربعون عاماً من العطاء والإنجازات، مبارك للهيئة الإدارية ولجميع ابناء نادي الحدود ذكرى تأسيسه في السادس عشر من كانون الثاني عام 1976".

ويعد موسم 2020/ 2021 هو العاشر لتواجد فريق الحدود في دوري الكرة الممتاز.

ويتخذ النادي من منطقة شارع فلسطين في بغداد مقراً له.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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