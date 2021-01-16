نادي الحدود يحتفل بالذكرى الـ45 لتأسيسه

ونشر النادي بهذه المناسبة عبر صفحته الرسمية صورة للنادي علق عليها: "الحدود .. خمسة واربعون عاماً من العطاء والإنجازات، مبارك للهيئة الإدارية ولجميع ابناء نادي الحدود ذكرى تأسيسه في السادس عشر من كانون الثاني عام 1976".ويعد موسم 2020/ 2021 هو العاشر لتواجد فريق الحدود في دوري الكرة الممتاز.

ويتخذ النادي من منطقة شارع فلسطين في بغداد مقراً له.