انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في العراق والعالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-01-16 | 07:50 1,173 مشاهدة تنطلق منافسات الاسبوع الـ14 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم السبت بإقامة خمس مباريات. وتقام مباريات اخرى في انجلترا والمانيا وفرنسا، ابرزها لقاء فولهام وتشيلسي ودورتموند وماينز وانجيه وباريس سان جيرمان. وفيما يلي مواعيد المباريات: الدوري العراقي الممتاز

12:45 الكهرباء X نفط ميسان

14:00 السماوة X الصناعات الكهربائية

14:00 امانة بغداد X الديوانية

14:45 زاخو X القاسم

17:15 الميناء X النفط 14:00 السماوة X الصناعات الكهربائية14:00 امانة بغداد X الديوانية14:45 زاخو X القاسم17:15 الميناء X النفط الدوري الإنجليزي

20:30 فولهام X تشيلسي الدوري الألماني

21:00 بروسيا دورتموند X ماينز الدوري الفرنسي

23:00 أنجيه X باريس سان جيرمان

مونديال اليد

20:00 مصر X مقدونيا الشمالية

20:00 المغرب X البرتغال

20:00 النمسا X فرنسا

22:30 الجزائر X آيسلندا » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا