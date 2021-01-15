برلماني يُحذّر من أطراف 'تختلق ذرائع وملفات خلافية' لتأجيل الانتخابات المبكرة

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "الوضع الخطير الذي يمر به البلد يلزمنا بالكلام بكل صراحة والابتعاد عن المجاملات التي أوصلت الوضع الى حافة الهاوية"، مبينا ان "الجميع يتكلم امام وسائل الاعلام عن دعمه للانتخابات المبكرة وهو مطلب جماهيري وما دعت له المرجعية والحكومة حددت شهر حزيران المقبل موعدا لإجراء تلك الانتخابات".واضاف البديري، ان "اجراء الانتخابات بحاجة الى استكمال قانون المحكمة الاتحادية وهذا الامر بدوره يحتاج الى اجواء هادئة وتعاون بين القوى السياسية داخل قبة البرلمان لاستكماله بالشكل الصحيح والتصويت عليه لاعادة تفعيل المحكمة"، مبينا ان "ما يجري هو العكس فهناك اطراف تسعى لخلق أجواء متوترة من خلال فتح ملفات خلافية تؤدي الى تشنج وصراعات ما يتسبب في عرقلة انعقاد الجلسات وبالتالي عدم استكمال القوانين المهمة لإجراء الانتخابات لضمان ابقاء الوضع على ما هو عليه والالتفاف على الانتخابات المبكرة".وتابع ان "عمر الحكومة المتبقي الى وقت الانتخابات هو اربعة اشهر، بالتالي فان من لديه ملفات فساد تجاه وزير او رئيس هيئة من الممكن ارسالها الى النزاهة والقضاء لتحريكها ومتابعتها بغية القصاص من المتورط فيها، بدل الحديث عن استجوابات وتغيير محافظين لا تتعدى كونها دعاية انتخابية مبكرة لضيق الوقت وعدم وجود جدوى منها".

ورأى البديري أن "الاستجوابات تعني صراعات بين كتل ومقاطعات للجلسات وعرقلة لانعقادها وخصوصا ان البرلمان على أعتاب عطلة تشريعية بعد التصويت على الموازنة ما يعني استحالة تمرير قانون المحكمة الاتحادية ومن ثم التصويت على حل البرلمان للذهاب الى الانتخابات المبكرة".

وواصل البديري أن "الاستجوابات وتغيير المحافظين وربما كما ذهب البعض الى محاولة تغيير الحكومة برمتها او اغلبها معناه استهلاك الوقت وسنحتاج الى سنين لانهاء هذه الإجراءات وهو ما تريده الجهات الراغبة بتمديد عمر الدورة الحالية وتاجيل الانتخابات المبكرة"، مشددا على ان "تلك الاطراف التي تريد عرقلة اجراء الانتخابات المبكرة عليها ان تعي جيدا ان الشعب يعلم من يريد تلبية مطالبه ومن يسعى الى الشعارات الاعلامية فقط دون انتاج فعلي يخدم المواطن البسيط".