علاء عباس يسجل هدفه الاول مع جيل فيسنتي

ويواجه جيل فيسنتي ضيفه فيسيو ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس البرتغال.

وشارك عباس اساسياً للمرة الاولى مع جيل فيسنتي في مباراة اليوم.

ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

