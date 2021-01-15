انت الان تتابع خبر علاء عباس يسجل هدفه الاول مع جيل فيسنتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-14 | 22:04
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نجح نجم المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس، في تسجيل اول اهدافه مع فريقه جيل فيسنتي البرتغالي.
ويواجه جيل فيسنتي ضيفه فيسيو ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس البرتغال.
ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
وشارك عباس اساسياً للمرة الاولى مع جيل فيسنتي في مباراة اليوم.
ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
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