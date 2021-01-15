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علاء عباس يسجل هدفه الاول مع جيل فيسنتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-14 | 22:04

علاء عباس يسجل هدفه الاول مع جيل فيسنتي

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نجح نجم المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس، في تسجيل اول اهدافه مع فريقه جيل فيسنتي البرتغالي.
ويواجه جيل فيسنتي ضيفه فيسيو ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس البرتغال.

وشارك عباس اساسياً للمرة الاولى مع جيل فيسنتي في مباراة اليوم.

ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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