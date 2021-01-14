رئيس نادي النجف يقبل اعتذار الجماهير ويعدل عن قرار الاستقالة

قرر رئيس نادي النجف الرياضي رضوان الكندي، قبول اعتذار الجماهير والعدول عن قرار الاستقالة.

وكان الكندي قد قدم استقالته امس بسبب هتافات الجماهير خلال تدريبات الفريق.

وذكر النادي في بيان تابعته الخليج 365، أن "ممثلين عن جماهير النجف من رابطة والتراس ومجانين، حضروا الى منزل رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي رضوان الكندي".

واوضح أن "الجماهير قدمت الاعتذار عن ما حصل عصر امس اثناء الوحدة التدريبية وضغط على الكندي للعدول عن الاستقالة والتي قدمها على خلفية هذا الحدث من أجل اسم هذه المدينة المقدسة".

واضاف أن "الكندي رحب بهذه الخطوة ولبى طلبهم مؤكدا على الالتزام والاحترام المتبادل بين الجمهور والإدارة".