مصدر ينفي حدوث 'مشاجرة' بين الغزي وجوحي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كل ما يشاع عن وجود مشاجرة بين الأمين العام ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عارٍ عن الصحة مطلقاً".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجواء بين الجهات المعنية يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء، كانت اعتيادية".



وتابع المصدر، أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب "الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، لم يتلق أية أوامر بشأن اعتقال المتظاهرين"، مبيناً أن "الأوامر التي يتلقاها الجهاز من القائد العام للقوات المسلحة حصراً".