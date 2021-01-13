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بسبب الاصابة.. ميسي يغيب عن مواجهة سوسيداد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-13 | 17:07

بسبب الاصابة.. ميسي يغيب عن مواجهة سوسيداد

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كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، ان نجم نادي ليونيل ميسي، سيغيب عن مباراة الفريق امام سوسيداد مساء اليوم.
وذكرت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني ان "ليو ميسي لن يلعب الليلة في نصف نهائي كأس السوبر ضد ريال سوسيداد بسبب بعض الآلام"

ولم يشارك اللاعب في التدريبات صباح اليوم مع باقي زملائه ، الأمر الذي اثار الكثير من الشكوك حول مشاركته.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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