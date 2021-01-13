انت الان تتابع خبر بسبب الاصابة.. ميسي يغيب عن مواجهة سوسيداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-13 | 17:07
1,020 مشاهدة
كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، ان نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، سيغيب عن مباراة الفريق امام سوسيداد مساء اليوم.
وذكرت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني ان "ليو ميسي لن يلعب الليلة في نصف نهائي كأس السوبر ضد ريال سوسيداد بسبب بعض الآلام"
ولم يشارك اللاعب في التدريبات صباح اليوم مع باقي زملائه ، الأمر الذي اثار الكثير من الشكوك حول مشاركته.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا