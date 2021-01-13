بسبب الاصابة.. ميسي يغيب عن مواجهة سوسيداد

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني ان "ليو ميسي لن يلعب الليلة في نصف نهائي كأس السوبر ضد ريال سوسيداد بسبب بعض الآلام"

ولم يشارك اللاعب في التدريبات صباح اليوم مع باقي زملائه ، الأمر الذي اثار الكثير من الشكوك حول مشاركته.