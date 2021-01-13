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الزوراء يستعيد نجمه قبل موقعة نفط الوسط

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-13 | 16:39

الزوراء يستعيد نجمه قبل موقعة نفط الوسط

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يواصل فريق كرة القدم بنادي الزوراء، التحضير لمواجهة نفط الوسط الاحد القادم في الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة.
وقد اجرى فريق النوارس مرانه بغياب لاعبي المنتخب الوطني وكذلك اراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الامس من قبل الكادر التدريبي.

وشهدت التدريبات الجماعية عودة نجم الفريق اللاعب علاء عبد الزهرة ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة القادمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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