الزوراء يستعيد نجمه قبل موقعة نفط الوسط

وقد اجرى فريق النوارس مرانه بغياب لاعبي المنتخب الوطني وكذلك اراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الامس من قبل الكادر التدريبي.

وشهدت التدريبات الجماعية عودة نجم الفريق اللاعب علاء عبد الزهرة ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة القادمة.