انت الان تتابع خبر الزوراء يستعيد نجمه قبل موقعة نفط الوسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-13 | 16:39
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يواصل فريق كرة القدم بنادي الزوراء، التحضير لمواجهة نفط الوسط الاحد القادم في الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة.
وقد اجرى فريق النوارس مرانه بغياب لاعبي المنتخب الوطني وكذلك اراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الامس من قبل الكادر التدريبي.
وشهدت التدريبات الجماعية عودة نجم الفريق اللاعب علاء عبد الزهرة ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة القادمة.
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