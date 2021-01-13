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انت الان تتابع خبر بالصور.. مستشفى اليرموك خالٍ من مصابي كورونا لأول مرة منذ أشهر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، خلو الردهة الوبائية في مستشفى اليرموك التعليمي من مصابي فايروس كورونا لأول مرة منذ أشهر.
وقال الحجامي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الردهة الوبائية في مستشفى اليرموك التعليمي تخلو من مرضى فايروس كورونا لأول مرة منذ شهور عديدة، ألف تحية واحترام لكل العاملين في المستشفى ادارة ومنتسبين".