انت الان تتابع خبر بالصور.. مستشفى اليرموك خالٍ من مصابي كورونا لأول مرة منذ أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، خلو الردهة الوبائية في مستشفى اليرموك التعليمي من مصابي فايروس كورونا لأول مرة منذ أشهر.

