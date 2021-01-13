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البرلمان يصوت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية

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بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية، بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس.
وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الي تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود". وكان مجلس النواب رفع، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الـ34، وعقد بعدها بقليل، جلسة جديدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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