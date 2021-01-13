اخبار العالم / اخبار العراق

استقالة جديدة في ادارة نادي النجف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر استقالة جديدة في ادارة نادي النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-13 | 15:49

استقالة جديدة في ادارة نادي النجف

612 مشاهدة

اعلن نادي النجف الرياضي، عن استقالة عضو جديد من الهيئة الادارية للنادي.
وذكر النادي في بيان ان "الأمين المالي لنادي النجف الاشرف الرياضي، قدم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية للنادي".

وقال هاشم بحسب البيان، ان "استقالته جاءت تضامنا مع رئيس النادي رضوان الكندي".

وقدم الكندي استقالته بوقت سابق بسبب هتافات الجماهير في تدريبات الفريق اليوم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا