انت الان تتابع خبر استقالة جديدة في ادارة نادي النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-13 | 15:49
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اعلن نادي النجف الرياضي، عن استقالة عضو جديد من الهيئة الادارية للنادي.
وذكر النادي في بيان ان "الأمين المالي لنادي النجف الاشرف الرياضي، قدم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية للنادي".
وقال هاشم بحسب البيان، ان "استقالته جاءت تضامنا مع رئيس النادي رضوان الكندي".
وقدم الكندي استقالته بوقت سابق بسبب هتافات الجماهير في تدريبات الفريق اليوم.
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